Afghanistan : un journaliste français meurt après l'explosion d'une mine

France Télévisions a annoncé, dans la nuit, la mort de Stephan Villeneuve, journaliste pour le magazine "Envoyé Spécial." Lundi, dans l'après-midi, l'explosion d'une mine à Mossoul (Afghanistan) avait blessé deux journalistes de l'émission et tué un journaliste kurde. Stephan Villeneuve a finalement succombé à ses blessures.

"La direction et les équipes de France Télévisions s'associent à la douleur de sa compagne Sophie, de ses quatre enfants, de sa famille et de tous ses proches. Elles leur présentent leurs plus sincères condoléances", indique, dans un communiqué, la direction de l'information de France Télévisions.

Le journaliste, aguerri aux territoires de conflits, effectuait un reportage sur la bataille de Mossoul. "Il a été sur tous les terrains de guerre : le Kosovo, l'Irak dès 2003, la Syrie, les conflits africains. Ce n'était pas un fou de guerre du tout. Il avait cette nécessité chevillée au corps de raconter ce qui se passait sur ces conflits" a témoigné sur FranceInfo Nicolas Jaillard, le rédacteur en chef de #5bis Productions, qui produisait le reportage.