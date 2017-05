Afghanistan : une forte explosion fait au moins 40 morts

Au moins 40 personnes ont été tuées ou blessées dans l'énorme explosion qui a secoué tôt ce mercredi le quartier diplomatique de Kaboul qui abrite de nombreuses ambassades étrangères dont celle d’Allemagne, a indiqué le ministère de l'Intérieur. "Il y a 40 morts et blessés", a déclaré le porte-parole du ministère, Najib Danish, sans pouvoir fournir plus de détails dans l'immédiat. Plus de 60 blessés, essentiellement des civils, ont été amenés dans les hôpitaux, a indiqué de son côté le ministère de la Santé.

La cible exacte de l’attaque reste méconnue.

"C'était un véhicule piégé près de l'ambassade allemande, mais il y a plusieurs autres enceintes importantes et des bureaux à proximité. Il est difficile de dire quelle était la cible exacte", a précisé un porte-parole de la police de Kaboul, Basir Mujahid. Pour l’heure, aucun groupe n'a revendiqué l'attaque mais l'explosion est intervenue peu après l'annonce de "l'offensive de printemps" des talibans. Le groupe État Islamique a également commis plusieurs attentats sanglants dans la capitale.