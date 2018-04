Des affrontements entre Palestiniens et l'armée israélienne à la frontière de Gaza font cinq morts

Des milliers de Palestiniens de Gaza sont allés manifester près de la barrière de sécurité séparant l'enclave, de l'Etat d'Israël. Ils réclament le retour de leurs réfugiés, ces quelque 700 000 palestiniens qui ont fui lors de la guerre qui a suivi la création de l'Etat d'Israël en 1948. Ainsi que la fin du blocus de Gaza imposé par Israël depuis 2007.

Les manifestants ont brûlé des pneus, pour limiter la visibilité de leurs adversaires. Ils ont lancé pierres, engins explosifs et cocktails Molotov sur les soldats hébreux. L'armée israélienne a répliqué en usant de gaz lacrymogène et en tirant à balles réelles sur la foule.

Ces affrontements interviennent une semaine seulement après "la marche du retour" une manifestation, à l'origine pacifique, pendant laquelle des heurts avaient éclaté. 19 personnes étaient mortes et 1 400 avaient été blessées du côté palestinien (le bilan le plus sanglant depuis 2014). L'ONU et l'Union Européenne ont fermement condamné l'usage de balles réelles pour contrer les attaques palestiniennes.

Les tensions risquent d'augmenter les prochaines semaines avec le transfert prévu, à la mi-mai, de l'ambassade des Etats-Unis de Tel-Aviv à Jérusalem.