Affaires Hulot et Darmanin : "Ces deux victimes-là, il a été décidé qu'elles mentaient" affirme Laurence Rossignol

L'affaire Hulot n'en finit plus de faire polémique. Cette fois, c'est la sénatrice PS de l'Oise et ancienne ministre des Familles, de l'enfance et des droits des femmes de François Hollande, Laurence Rossignol qui donne son avis. "Dans deux affaires consécutives qui concernent un gouvernement, donc le pouvoir, deux ministres mis en cause pour des affaires de viol, certes pour des faits très antérieurs à leur entrée au gouvernement, dans les deux cas, le choix qui est fait par le gouvernement, le choix qui est fait par la majorité parlementaire c'est de dire que la victime ment" estime l'ancien ministre socialiste.

"Donc cela veut dire que le pouvoir politique s'est arrogé dans ces deux affaires le pouvoir de dire 'la victime ment'" poursuit-elle. "Ces deux victimes-là, il a été décidé qu'elles mentaient parce que ce sont des hommes politiques puissants auxquels elles se sont attaquées. C'est un mauvais message pour les autres victimes."