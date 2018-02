Affaire Weinstein : l'Etat de New York attaque le studio du producteur

Nouvel acte dans l'affaire Weinstein. Cette fois, c'est le studio du même nom (The Weinstein Company), fondé par le producteur et son frère, d'être dans le viseur de la justice. L'Etat de New York a assigné en justice le studio pour ne pas avoir protégé les employés du patron désormais déchu.

"The Weinstein Company a violé à plusieurs reprises le droit new-yorkais en ne protégeant pas ses employés d'un harcèlement sexuel invasif, des intimidations et de la discrimination", a déclaré Eric Schneiderman, le procureur de New York, cité dans un communiqué.

Il souligne que "toute vente de (la société) devra s'assurer que les victimes seront dédommagées, que les employés seront protégés à l'avenir, et que ni les coupables directs ni ceux qui les ont aidés ne s'enrichiront injustement".

Cette assignation intervient 4 mois après le début de l'affaire. Harvey Weinstein n'est pas personnellement inculpé, mais plusieurs plaintes ont été déposées.