Affaire Wauquiez : "Les Français ne supportent plus ça" tacle Pécresse

Valérie Pécresse (RTL) : "On s'aperçoit, encore une fois, que les élus issus de la fonction publique ont des avantages que les élus qui n'en sont pas issus n'ont pas. Les Français ne supportent plus ça", a critiqué la patronne de la région Ile-de-France, à propos de la polémique qui touche Laurent Wauquiez. "Aujourd'hui, aucun des leaders d'extrême droite ne dit qu'il a envie de travailler avec moi. Le fait qu'ils fassent des appels du pied à Laurent Wauquiez m'invite à la prudence et poser un certain nombre de gardes-fous".

Gérald Darmanin (BFMTV) : "Nous allons supprimer un tiers de la taxe d’habitation (…) Les suppressions de cotisations équivaudront à 250 euros en année pleine pour un smic. Si je peux résumer, nous allons donner un 13e mois aux Français par les mesures économiques que nous prenons."

Jean-Michel Blanquer (Europe 1) : "Au long du mois de septembre, nous commençons, ce qui est une première expérience une évaluation de CP qui permet au professeur d’avoir une photographie des forces et de faiblesses de chaque enfant pour mieux les connaître et développer les bonnes stratégie pour les faire réussir" souligne le ministre de l'Education.

Alexis Corbière (France 2) : "Cette nouvelle loi Travail va bouleverser notre société et l'ordre social."