"Affaire Théo" : des violences éclatent entre manifestants et forces de l'ordre à Paris

Ambiance tendue dans le nord de Paris. Ce mercredi soir à Barbès, dans le XVIIIe arrondissement, plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés de manière "spontanée" pour dénoncer les violences policières en lien avec l'"affaire Théo". Si le rassemblement a débuté dans un calme relatif, vers 18 h comme le rapporte le Parisien, la tension est ensuite rapidement montée avant que la situation ne dérape entre les manifestants et les forces de l'ordre.

Des slogans "tout le monde déteste la police", "la police est raciste", "pas de justice, pas de paix" ou encore "flics, violeurs, assassins" ont notamment été entendus. Plusieurs groupes ont tenté de quitter le carrefour Barbès pour partir en cortège et remonter la rue Ménilmontant. Les policiers en présence ont répliqué avec des gaz lacrymogènes. La préfecture de police a indiqué avoir eu à gérer "des jets de projectiles et des feux de détritus". Le métro a été fermé par les forces de l'ordre et des commerces ont baissé leur rideau par précaution, mais des dégradations ont été signalées.

Selon les informations du Figaro, deux CRS auraient été blessés. Des manifestations se sont aussi déroulées en province, à Rennes et à Lille notamment.