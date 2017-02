Affaire Théo, PenelopeGate... : les réactions de la matinée

Gilbert Collard : "Vous ne vous rendez pas compte que les banlieues vont un de ces quatre matins provoquer une guerre civile" affirme le député du Front national sur Public Sénat. "Il fallait interdire la manifestation (celle de Bobigny). On a laissé le communautarisme s'installer."

Jean-Christophe Cambadélis : "On est dans le vieux monde, on ne comprend pas ce que veulent les jeunes dans ces banlieues. Ils se sentent totalement exclus et ne peuvent pas accéder à la société" analyse le patron du PS sur FranceInfo.

Virginie Calmels : "Ce n'est pas plus d'argent public dépensé : que ça aille à Mme Fillon ou à Mme Dupont, c'est la même somme" a justifié cette proche d'Alain Juppé pour défendre François Fillon, sur France Inter.

"Il y a une enveloppe parlementaire et cette enveloppe, elle est légale."

Marion Maréchal-Le Pen : "Le feuilleton François Fillon commence à être lassant" affirme la jeune députée frontiste sur France 2. Toutes ces affaires nuisent à la campagne présidentielle." Selon elle, les Républicains se retrouvent face à un choix impossible. "Soit ils gardent un candidat décrédibilisé qui est François Fillon, soit ils choisissent un candidat qui est illégitime."

Stéphane Le Foll : "Je crains que la volonté de Benoît Hamon de réunir la gauche avec Jean-Luc Mélenchon soit vaine" affirme le ministre de l'Agriculture et porte-parole du gouvernement sur France Inter.