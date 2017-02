"Affaire Théo" : le patron de la police condamne les propos "scandaleux" des artistes

Des tensions, et pas qu'en banlieues. Ce mercredi, plusieurs dizaines d'artistes ont signé dans Libération une tribune contre les violences policières. Les signataires estiment notamment que les quatre policiers mis en examen, dont un pour viol, après l'interpellation brutale de Théo à Aulnay-sous-Bois sont des "brebis galeuses" et des "agents du désordre".

Une tribune qui n'a pas vraiment été du goût du directeur général de la Police nationale. Ce dernier a dénoncé dans un communqiué des propos "scandaleux, injustes et inacceptables". Jean-Marc Falcone a notamment condamné un passage de la tribune qui évoquait "les policiers racistes qui posent problème ne sont pas devenus racistes par la dureté de la mission". "Il semblerait que le plus souvent, ce soit de jeunes militants issus d'un parti politique bien connu qui se sont engagés pour pouvoir commettre leurs exactions en toute impunité" était-il ainsi écrit dans Libération.

[COMMUNIQUÉ] Le directeur général condamne les propos portant atteinte à l'honneur de l'ensemble des policiers, publiés dans Libération auj. pic.twitter.com/nzruuzeICK — Police Nationale (@PoliceNationale) 15 février 2017

"Je ne peux admettre que les dizaines de milliers de jeunes Français qui ont souhaité entrer dans la police nationale à l'occasion des importants recrutements opérés ces deux dernières années soient insultés de la sorte", a réagi Jean-Marc Falcone. "La police est républicaine. Les jeunes qui s'y en engagent viennent de tous les horizons et doivent se soumettre à un recrutement très sélectif. Ces femmes et ces hommes prennent quotidiennement des risques pour assurer la sécurité des Français, parfois au péril de leur vie. Plus de 500 d'entre eux sont chaque mois blessés en mission. Evoquant "la présomption d'innocence", il conclut : "je rends encore une fois hommage à tous les policiers. Ils ont toute ma confiance et mon profond respect".