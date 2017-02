Affaire Théo : une manifestation prévue en plein Paris inquiète les policiers

De nombreuses manifestations, en soutien à Théo, ont déjà eu lieu partout en France, mais surtout en banlieue parisienne. Elles ont notamment été marquées par des violences et des heurts avec la police. Alors qu’un nouveau rassemblement est prévu à Paris samedi place de la République (organisé par plusieurs associations dont SOS racisme), les policiers commencent à s’inquiéter et redoutent des débordements. Les casseurs - des militants anarchistes ou d’extrême gauche et potentiellement des jeunes de banlieue – sont donc à appréhender… "Des militants essaient d'infiltrer les quartiers mais cela ne prend pas", explique un expert contacté par Europe 1.

Selon lui, la culture politique n'est pas la même. Mais il y a bien un ennemi commun : la police qui est symbole d'oppression et de violence. "L'affaire Théo, cela fédère", résume un commissaire. "C'est une cohésion d'opportunité". Ainsi, pour le haut fonctionnaire, la manifestation de samedi se terminerait par de la casse, d'autant qu'il ne devrait pas y avoir de grosses averses pour doucher les velléités des éventuels fauteurs de troubles.