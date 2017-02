Affaire Théo :  "l’émotion ne justifie pas les violences" affirme Bernard Cazeneuve

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Pakistan : au moins 10 morts et 71 blessés dans un attentat à Lahore

En savoir plus

De son côté, le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux a lancé "un appel au calme" et assumé l'autorisation pour la manifestation qui s'est déroulée à Bobigny samedi.

Il a, par ailleurs, "rappelé le devoir d’exemplarité des forces de l’ordre" et insisté "sur la volonté du gouvernement de poursuivre le travail de renforcement de la confiance entre la police et la population."

"L’émotion légitime" provoquée par l’affaire Théo "ne saurait en rien justifier les violences inacceptables" qui se sont déroulées à Bobigny et dans plusieurs villes de la région parisienne, a déclaré le Premier ministre Bernard Cazeneuve, après avoir reçu des associations antiracistes, ce lundi.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres