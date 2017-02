Affaire Théo : 37 interpellations après la manifestation de Bobigny

De violents incidents ont éclaté en marge du rassemblement organisé samedi après-midi à Bobigny (Seine-Saint-Denis) en soutien à Théo, victime d'un viol présumé lors d'une interpellation le 2 février. Près de 2000 personnes étaient présentes selon la police.

"Plusieurs centaines d'individus violents et très mobiles" ont commis diverses "exactions et dégradations", a écrit la préfecture de police de Paris (PP) dans un communiqué de presse ce samedi soir, qui a notamment listé quatre véhicules incendiés, ainsi que deux commerces et la gare routière "dégradés". A cela s'ajoutent des feux de poubelles, des vitres de bâtiments administratifs cassées, un camion-régie RTL incendié, des abribus et mobilier urbain dégradés... La liste des incidents est longue.

Trente-sept personnes ont été interpellées dans la soirée suite à ces incidents. Les casseurs ont poursuivi leur oeuvre jusqu'à minuit environ, à Bobigny et dans les communes proches, a expliqué la source policière. Un policier a été "très légèrement blessé" au cours de ces incidents.

Stéphane Troussel (PS), président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, a condamné "fermement" ces "débordements violents", précisant que "certains bâtiments du conseil départemental" avaient aussi été dégradés.