Affaire Théo : 13 interpellations après le rassemblement à Paris

Plusieurs manifestations ont été organisées ce samedi à l'appel d'association de gauche et "antiracistes", sans rencontrer un grand succès, en soutien à Théo, victime d'un viol présumé par un policier lors d'une interpellation à Aulnay-sous-Bois. A Paris, 2.300 personnes se sont rassemblées place de la République. Elles étaient 250 à Nice, 200 à Poitiers, 150 à Montpellier et Dijon, 100 à La Rochelle et 80 à Avignon. "L'affaire Théo n'est pas qu'un fait divers, c'est un problème structurel de violences policières que la France doit avoir la maturité de traiter", a déclaré à l'AFP le président de SOS Racisme, Dominique Sopo.

Le rassemblement parisien, auquel assistaient des élus et hommes politiques de gauche comme Jean-Luc Mélenchon, Olivier Besancenot ou Noël Mamère, s'est globalement déroulé dans le calme. Mais dès la fin des prises de parole des organisateurs, plusieurs centaines de personne ont commencé à s'en prendre aux forces de l'ordre, jetant des projectiles. La situation a ensuite dégénéré, obligeant les CRS à faire usage de gaz lacrymogène.

Deux policiers ont été légèrement blessés, selon une source policière. Treize personnes ont été interpellés.