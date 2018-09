Affaire Tariq Ramadan : de nouveaux SMS affaiblissent la version de l'islamologue

Un autre revers judiciaire est intervenu pour l'islamologue ce mercredi 26 septembre. Sa troisième demande de mise en liberté a été à nouveau rejetée. Les juges d'instruction ont rendu cette décision après la consultation d'une expertise informatique à charge pour le prédicateur suisse. Tariq Ramadan est incarcéré depuis sept mois pour des accusations de viols. Il conteste formellement les faits qui lui sont reprochés.

Maître Éric Morain, l'avocat de la plaignante qui se fait appeler "Christelle", a donc obtenu une victoire importante.

"La semaine dernière encore, lors de la confrontation avec ma cliente, Ramadan la traitait de folle, et son avocat s'exclamait "Mais où sont les preuves?".

Aujourd'hui, les preuves sont là: 399 SMS échangés entre le 31 août et le 15 décembre 2009. (...) C'est fou à quoi ça tient!. À un vieux téléphone démodé que Christelle avait conservé, et qu'un expert en informatique a réussi à faire parler, neuf ans après les faits".

Lors de la confrontation en juillet et en septembre dernier face à ses accusatrices, l'ancienne salafiste Henda Ayari et "Christelle", dans le bureau des juges, Tariq Ramadan a reconnu des relations extraconjugales consenties et des "rapports fougueux, de domination" avec d'anciennes maîtresses. Mais il avait réaffirmé n'avoir jamais entretenu de tels rapports avec les deux plaignantes (Christelle et Henda Ayari).

Le "LG KS360" de Christelle, commercialisé à partir de la fin de l’année 2008, vient donc de faire basculer le dossier judiciaire. Ce téléphone a livré ses secrets à la suite de l'analyse par un expert judiciaire, spécialisé en informatique. Le contenu de l’appareil, des SMS reçus et envoyés dans le courant de l’année 2009, vient mettre à mal la stratégie de défense jusque-là adoptée par l’islamologue.

Christelle avait évoqué des relations sexuelles non consenties et un déchaînement de violence. Selon des informations du Monde, Tariq Ramadan lui aurait asséné des gifles, des coups de poing, l’aurait tirée par les cheveux et lui aurait uriné dessus. Tariq Ramadan conteste l’avoir fait monter dans sa chambre. Des messages exhumés du téléphone par l’expert dans son rapport contredisent certaines des affirmations de l'intellectuel.

Lundi 24 septembre, les trois juges d’instruction chargés de l’affaire ont reçu les conclusions de ce rapport d’expertise informatique. Le contenu de quatorze scellés, les ordinateurs et les téléphones portables des différentes plaignantes et de Tariq Ramadan, saisis lors de l’enquête ou livrés à la justice par les protagonistes, ont été analysés.

L’analyse des données a permis de démontrer que, du 31 août au 15 décembre 2009, 255 textos ont été envoyés depuis le portable de Tariq Ramadan vers celui de Christelle. La jeune femme a adressé 144 messages à l’islamologue. Tariq Ramadan affirmait n’avoir fait que boire un verre avec Christelle dans le bar de l’hôtel, ce 9 octobre 2009.

Les huit textos écrits depuis son portable à Christelle, le 9 octobre 2009, laissent peu de place au doute sur la nature de leur rencontre :

"Alors, alors… tu viendras, tu es prête. Je devrai t’attendre en bas car il faut une carte pour monter dans l’ascenseur. A quelle heure ?"

A 15 h 51, il adresse un nouveau message sur le portable de Christelle :

"J’étais sous la douche… mais attends ma douce chienne !!!!"

La chronologie exacte des messages envoyés par Christelle n'est malheureusement pas fiable vu l'ancienneté du téléphone. Il faut se contenter, pour l’instant, des données des messages de Tariq Ramadan.

Le lendemain, le 10 octobre, Christelle reçoit de nouveaux messages depuis le téléphone de Tariq Ramadan :

"J’ai senti ta gêne… désolé pour ma “violence”. J’ai aimé… Tu veux encore ? Pas déçue ? (...) Tu n’as pas aimé… Je suis désolé [Christelle]. Désolé".

Le rapport d’expertise vient de confirmer l’authenticité des SMS durant cette période, à l’automne 2009, entre les portables du prédicateur et de la plaignante.