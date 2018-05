Affaire Tariq Ramadan : les investigations confiées à la Brigade criminelle

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

L'Islande ira en Russie avec Gylfi Sigurdsson et le Lokerenois Ari Skulason

Tariq Ramadan, 55 ans, est visé par cinq plaintes pour viols. Il a été mis en examen et écroué le 2 février dernier. Vendredi 4 mai, sa première demande de mise en liberté avait été rejetée par la justice.

"Compte-tenu de l'importance des investigations restant à réaliser liées au nombre de victimes présumées, de témoins à entendre, de la multiplicité et de la diversité des actes d'enquête, de la technicité des éléments parfois anciens à recueillir, et d'un grand nombre d'investigations devant être réalisées à l'étranger, les juges d'instruction ont décidé ont décidé de saisir de la poursuite des investigations, au sein de la DRPJ, la Brigade criminelle", est-il écrit dans le communiqué.

