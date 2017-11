Affaire Tariq Ramadan : Charlie Hebdo s'attaque à Edwy Plenel

Une nouvelle Une qui risque de faire parler. Dans son prochain numéro, Charlie Hebdo s'en prend à Edwy Plenel, accusé de proximité avec le théologien Tariq Ramadan, soupçonné de viol. "Affaire Ramadan, Mediapart révèle : 'On ne savait pas'", écrit le journal sur une Une, composée d'un fond rouge et de quatre caricatures du journaliste et de sa célèbre moustache. Sur Twitter, Edwy Plenel a relayé la photo du magazine, assorti d'une citation de Romain Rolland : "Ils peuvent me haïr, ils ne parviendront pas à m’apprendre la haine".

L’affiche rouge de Charlie contre @mediapart.

« Ils peuvent me haïr, ils ne parviendront pas à m’apprendre la haine » (Romain Rolland) pic.twitter.com/cUnXG7spGV — Edwy Plenel (@edwyplenel) 7 novembre 2017

En janvier 2015 sur le plateau du Petit Journal de Canal +, le cofondateur de Mediapart avait expliqué pourquoi il avait participé à un débat communautaire avec Tariq Ramadan à Brétigny-sur-Orge, estimant que l’homme "est un intellectuel respectable". J'écoute tout ce qu'il a dit, nous n'avons aucun désaccord sur le fond. Et qu'est-ce qu'on dit? 'Il est pas clair, il a un double langage.' Qu'est-ce que ça dit, ce truc, 'il est ambigu'? 'Ah, l'Arabe, il est un peu fourbe.' 'L'Arabe, il y a un double langage'... Mais je ne vois pas où il est ambigu!" avait-il plaidé.

Tariq Ramadan a également fait l'objet d'une longue enquête sur Mediapart, en 2016. En cinq volets, le journaliste proposait de "revenir sur les faits mais aussi les fantasmes qui entourent l'islamologue". Mais à aucun moment, ces agressions et viols présumés n'étaient mentionnées. Sur BFMTV, dimanche soir, Edwy Plenel s'est défendu de toute complaisance : "Je n’ai croisé M. Ramadan dans ma vie que deux fois", a-t-il indiqué.