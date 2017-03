Affaire Tapie : le parquet réclame le renvoi en correctionnelle de Bernard Tapie

Et un nouveau rebondissement dans l'affaire Tapie ! Dans son réquisitoire, le parquet de Paris a requis le renvoi en correctionnelle de six hommes pour "escroquerie en bande organisée" dont Bernard Tapie mais aussi son avocat Maurice Lantourne, Stéphane Richard (actuel PDG d'Orange mais ex-directeur de cabinet de Christine Lagarde) ainsi que l'un des trois arbitres, Pierre Estout. Le parquet réclame aussi que l'homme d'affaire soit poursuivi pour "détournement de fonds publics" et les 5 autres pour complicité de ce délit.

Pour rappel, l'arbitrage, qui devait régler le conflit entre Bernard Tapie et le Crédit lyonnais, s'est conclu sur une somme de 404 millions d'euros à verser à l'homme d'affaire, en 2008. La décision a été remise en cause par la juridiction administrative qui avait annulé l'arbitrage pour fraude. Désormais, les juges d'instruction décideront si les six protagonistes doivent être jugés ou non.