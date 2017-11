Affaire des sondages de l'Elysée : le dossier d'instruction est terminé

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Risques d'orages violents et inondations dans le Gard et l'Hérault samedi soir

VIDEO. Des milliers d'Iraniens manifestent à Téhéran contre Trump et les Etats-Unis

Krajinovic sort Isner et va en finale

Tennis: Krajinovic écarte Isner et va en finale à Paris-Bercy

Rassemblement symbolique des salariés de But dans l'Essonne

Explosion dans une habitation à Neder-Over-Heembeek: un brûlé et un pompier blessé

En savoir plus

Le dossier d'instruction autour des sondages de l'Elysée est désormais bouclé, assure Libération qui a pu consulter le dossier en question. Six personnes dans l'entourage de Nicolas Sarkozy ont été mises en examen : Claude Guéant, Emmanuelle Mignon, Patrick Buisson, Pierre Giacometti, Jean-Michel Goudard et Julien Vaulpré. Ainsi qu'une personne morale (Ipsos). Bénéficiant de l'immunité présidentielle lors des faits, Nicolas Sarkozy n'est pas concerné.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres