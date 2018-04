Affaire Skripal : pour Moscou, l'empoisonnement pouvait être "dans l'intérêt" de Londres

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Une rencontre entre Donald Trump et Shinzo Abe pour évoquer la Corée du Nord

Irak : six Turques condamnées à mort pour appartenance au groupe EI

Ce dimanche, l'ambassadeur de Russie à Londres Alexandre Iakovenko accusait, sur la chaîne russe NTV, les services secrets britanniques. "On refuse de collaborer avec nous, on ne nous présente aucuns faits. Cela nous pousse à conclure que c'est une provocation des services spéciaux" a-t-il tranché.

C'est une petite phrase qui ne va pas calmer les tensions, déjà très détériorées entre Londres et Moscou. Lors d'une conférence de presse, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, est revenu sur l'empoisonnement de l'ex-agent double Sergueï Skripal au Royaume-Uni, avec une phrase accusatrice. Pour lui, cet empoisonnement "pouvait être dans l'intérêt du gouvernement britannique, qui s'est trouvé dans une position inconfortable en étant dans l'incapacité de remplir ses promesses faites aux électeurs sur les conditions du Brexit." Une façon de détourner l'attention.

