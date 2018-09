Affaire Skripal : un mandat d'arrêt européen lancé contre deux Russes

Le ministère public britannique a lancé un mandat d'arrêt européen pour l'arrestation de deux ressortissants russes, Alexander Petrov et Rouslan Bochirov dans le cadre de l'affaire Skripal. La justice britannique affirme disposer d'assez d'éléments pour accuser les deux hommes de la tentative d'empoisonnement de Sergueï Skripal et de sa fille en mars dernier.

Neil Basu, chef de l'antiterrorisme britannique estimé, lors d'une conférence de presse, que les noms de Alexander Petrov et Rouslan Bochirov pouvaient être considérés comme des pseudonymes et a appelé le public à les identifier.

Les deux hommes seraient arrivés au Royaume-Uni le 2 mars pour en partir le 4 et des traces de contamination au novitchok ont été retrouvés dans leur chambre d'hôtel.

Les deux hommes sont inculpés de tentative de meurtre contre Sergueï Skripal, sa fille Ioulia ainsi que l'agent de police Nick Bailey qui est tombé malade après avoir essayé de porter assistance aux Skripal mais aussi de possession et d'utilisation de novitchok (prohibé par la loi britannique).

Le Kremlin, par la voix de son porte-parole du ministère des affaires étrangères Maria Zakharova a assuré ne pas connaître les deux hommes ciblés et en a profité pour critiquer le Royaume-Uni " Une fois de plus, nous demandons au côté britannique de passer des accusations publiques et manipulations d’informations à une coopération concrète par le biais des forces de l’ordre"

La Première ministre Theresa May de son côté a nommé les services de renseignement militaire (GRU) comme responsables des événements de mars.