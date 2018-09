Affaire Ramadan : un témoin qui accusait Henda Ayari épinglé pour viol

Voilà que ne va pas aider Tariq Ramadan.Le témoin Djamel B., qui avait affirmé que Henda Ayari, victime présumée de l'islamologue, l'avait menacé d'une plainte pour viol, était en fait lui-même poursuivi par la justice pour ce motif, ainsi que pour vol et faux, rapporte Europe 1 ce vendredi 14 septembre. Il a été placé sous mandat de dépôt.

L'homme, un ancien douanier, s'était manifesté en décembre 2017, assurant à la justice avoir déjà eu affaire à la plaignante qui accusait Tariq Ramadan de viol, Henda Ayari.

Il avait alors livré un témoignage précis, racontant avoir dû repousser les avances de cette dernière, qu'il avait contactée pour obtenir des conseils juridiques en 2013. Un refus qui lui aurait valu des menaces de la part de la quadragénaire. « Soit on le fait et je deviens ta maîtresse, soit je dépose plainte contre toi pour viol », lui aurait-elle lâché, selon ses dires. Un témoignage favorable à la défense de Tariq Ramadan, puisque décrédibilisant pour son accusatrice.

C'était sans compter sur la probité du témoin lui-même. Pour cause, selon les informations de Paris Normandie , l'individu vient d'être placé en détention et sera renvoyé à la Cour d'assises dans deux dossiers : l'un pour viol et l'autre pour son implication présumée dans une affaire d'enlèvement, de séquestration et de viol en bande organisée, dont il aurait été le cerveau. En outre suspecté d'avoir fait de fausses attestations d'employeur après avoir été suspendu de ses fonctions à la douane, il a été jugé pour faux et placé sous mandat de dépôt la semaine dernière.