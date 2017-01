Affaire des primes en liquide : Claude Guéant condamné à deux ans de prison, dont un an ferme

Jugé en appel dans l'affaire des primes en liquide du ministère de l'Intérieur, l'ancien directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, a été condamné lundi 23 janvier à deux ans d'emprisonnement dont un an ferme, et un an assorti d'un sursis mis à l'épreuve.

En première instance, l'ancien ministre avait été condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis.

Si la cour d'appel de Paris s'est montrée plus sévère, cette condamnation à de la prison ferme n'est pas pour autant synonyme de détention. En effet, les peines inférieures à deux ans de prison sont peuvent généralement être aménageables. L'avocat de Claude Guéant, cité par BFM TV, a assuré son intention de former un pourvoi en cassation.

En revanche, la cour d'appel a confirmé la condamnation de Claude Guéant à verser 75 000 euros d'amende, ainsi que l'interdiction pour l'intéressé d'exercer toute fonction publique pour une durée de cinq ans. Ces condamnations avaient déjà été prononcées par le tribunal correctionnel.

Par ailleurs, les autres prévenus ont écopé de peines globalement similaires : il s'agit de condamnations légèrement plus lourdes pour ce qui relève de la prison ou du régime de sursis, mais des amendes aux montants équivalents à ceux prononcés en première instance. Enfin, l'ancien directeur général de la police nationale Michel Gaudin a été condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec un sursis mise à l'épreuve.

