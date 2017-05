Affaire Penelope : François Fillon convoqué par la justice

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Formule 1: Lewis, Sebastian et les autres

De la notion à l'action, "la Ceinture et la Route" sert les intérêts de tous (COMMENTAIRE)

En savoir plus

L’information sur la mise en examen de Marc Ladreit de Lacharrière , révélée par Le Journal du dimanche (JDD) du 14 mai, a été confirmée au Monde, par une source proche de l’enquête. Il s’agit de la quatrième mise en examen prononcée dans cette enquête, après celle du candidat défait de la droite et du centre à la présidentielle, le 14 mars, puis celles de l’actuel maire de Sablé-sur-Sarthe, Marc Joulaud, le 24 mars, et de Penelope Fillon, le 28 mars.

"Il s’était alors vu notifier sa mise en examen, notamment pour ‘détournement de fonds publics, complicité et recel de détournement de fonds publics, recel et complicité d’abus de biens sociaux’", ajoute le média.

Selon Le Monde, François Fillon serait à nouveau convoqué par la juste le 30 mai prochain dans le cadre de l’enquête sur les emplois présumés fictifs de son épouse, Penelope, et de leurs enfants. "Lors de son interrogatoire de première comparution, le 14 mars, François Fillon avait refusé de répondre aux questions des magistrats, se contentant de lire une déclaration écrite dans laquelle il clamait son innocence et critiquait le rythme de la justice, ‘en plein cœur de la campagne présidentielle’", indique Le Monde.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres