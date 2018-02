Affaire Maëlys : les restes de l'enfant découverts, Lelandais affirme avoir "tué involontairement" la fillette

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

La RDC évoque de violents combats suite à une incursion de l'armée rwandaise dans l'est du pays

19:44 | FOOTBALL Avec Kimpembe, Lo Celso et Yuri... Les compos de Real-PSG

Nouvelle salve de plaintes visant Lactalis et la grande distribution

Après des recherches rendues difficiles à cause de la neige, les chiens spécialisés dans la recherche de restes humains ont retrouvé un crâne d'enfant dans le massif de la Chartreuse, dans un endroit extrêmement reculé". D'après le procureur, Nordahl Lelandais a refusé de s'expliquer sur la façon dont cette mort involontaire, d'après ses dires, avait eu lieu. Les recherches ont été interrompues en fin de journée et reprendront ce jeudi, précise BFMTV .

L'enquête s'est brusquement accélérée après la découverte d'une trace de sang correspondant à celui de Maëlys dans le coffre du véhicule de Nordahl Lelandais. L'homme de 34 ans a alors emmené les gendarmes et les juges d'instruction à l'endroit où il s'était débarrassé du corps.

