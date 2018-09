Affaire Maëlys : Nordhal Lelandais change de version

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Côte d’Ivoire: les pesticides frauduleux font perdre à l’Etat environ 3 milliards FCFA par an

Corse: un des plus grands domaines viticoles, en liquidation, vendu à un organisme semi-public

Culture – Loisirs Mardi 25 septembre 2018 à 17:28 On sait enfin qui est le modèle de "L'Origine du Monde", le célèbre tableau de Courbet

Devant ces derniers et les juges, l'ex-militaire a mimé les gestes qu'il a infligé à l'enfant sur un mannequin à l'endroit même où se serait déroulé le drame. Une reconstitution qui aura duré sept heures au total et qui a repris l'intégralité de la soirée du drame.

Lors d'une reconstitution qui a eu lieu lundi soir et pendant laquelle les parents de la petite Maëlys étaient présents.

Contrairement à ce qu'il affirmait depuis le mois de février Nordhal Lelandais a changé de version et affirme aujourd'hui avoir infligé au moins 4 ou 5 coups à Maëlys. Un changement de version après six mois de mutisme que révèle BFMTV . Jusqu'alors, il soutenait avoir « tué par accident » la petite fille en lui donnant une gifle lors d'un trajet en voiture.

