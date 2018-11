Affaire Khashoggi : Washington va demander des comptes

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Congo (RDC) RDC : Présidentielle 2018, l'opposition désigne Martin Fayulu comme c

Quand une centenaire confond Angela Merkel et Brigitte Macron

La guerre au Yémen oppose des forces pro-gouvernementales aux rebelles Houthis, soutenus par l'Iran et qui se sont emparés en 2014 et 2015 de vastes régions du pays, dont la capitale Sanaa.

Pour accentuer la pression, les Etats-Unis ont décidé de cesser de ravitailler les avions de la coalition militaire sous commandement saoudien, mettant ainsi fin à leur soutien le plus concret en trois ans de conflit a rapporté le Wahington Post ce vendredi.

Ce dimanche, Mike Pompeo, chef de la diplomatie américaine s’entretenait avec le prince héritier de l’Arabie saoudite, Mohamed Ben Salmane. Il lui a assuré que les Etats-Unis allaient « demander des comptes à toutes les personnes impliquées dans le meurtre de Jamal Khashoggi » estimant « que l’Arabie saoudite devait faire de même ». Il en a profité pour appeler à la fin des hostilités au Yémen et a appelé à ce que « toutes les parties viennent à la table pour négocier une solution pacifique au conflit » a rapporté la porte-parole du département d'Etat, Heather Nauert.

