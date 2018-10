Affaire Khashoggi : le prince héritier Mohammed Ben Salmane sort enfin du silence

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Le royaume a admis samedi dernier que Jamal Khashoggi était mort dans le consulat suite à une "rixe". Le régime a procédé à des arrestations et à des limogeages, notamment à la tête des services de renseignement. Selon des responsables saoudiens, le prince Mohammed Ben Salmane n'avait "pas été informé" de l'opération contre Jamal Khashoggi.

La présidence turque a également confirmé que des discussions entre le président Erdogan et Mohammed ben Salmane se sont déroulées ce mercredi dans le cadre d'"efforts communs" pour élucider le meurtre du journaliste.

Il a également ajouté que l'Arabie saoudite et la Turquie travaillent ensemble et échangent afin d'"obtenir des résultats". Mohammed Ben Salmane a indiqué qu'il n'y aurait "pas de rupture des liens avec la Turquie".

"Ceux qui sont derrière ce crime devront rendre des comptes (...) et, à la fin, la justice prévaudra".

Le prince a qualifié ce mercredi de "crime haineux" le meurtre du Jamal Khashoggi au consulat saoudien à Istanbul. Mohammed Ben Salmane a également précisé que la mort du journaliste était "douloureuse" et "injustifiée".

Ses déclarations étaient attendues dans le cadre de l'affaire de la disparition inquiétante et de la mort présumée du journaliste Jamal Khashoggi. Le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed Ben Salmane s'est enfin exprimé sur ce dossier sensible dans le cadre du forum international sur l'investissement à Riyad.

