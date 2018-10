Affaire Khashoggi : pour Moscou, il n'y a "pas de raison de ne pas croire l'Arabie saoudite"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

OM-PSG: Neymar, Mbappé et Marseille, entre cauchemars et esprit de revanche

Ce mercredi Mohammed ben Salmane a pris la parole pour la première fois sur cette affaire l'ayant qualifiée "d'incident hideux" et "douloureux".

Pourtant, les autorités saoudiennes, sous le coup de la pression internationale ont changé plusieurs fois de version. Après avoir d'abord invoqué une "rixe ayant mal tourné" puis une opération "non autorisée" dont le prince héritier n'avait "pas été informé".

Une déclaration qui intervient le lendemain d'un entretien téléphonique entre Vladimir Poutine et le roi Salmane d'Arabie saoudite. Selon un communiqué de la présidence russe, les deux chef d'Etat ont "évoqué l'affaire Khashoggi". Ce vendredi, un journaliste a interrogé le porte-parole du Kremlin afin de savoir si Moscou avait confiance en la famille royale lorsqu'elle nie son implication dans l'afgfaire. Une question que Dmitri Peskov a jugé "inappropriée". Au journaliste il a répondu qu' ""Il y a une déclaration officielle du roi, il y a une déclaration officielle du prince héritier (Mohammed ben Salmane), et personne ne doit avoir de raison de ne pas y croire".

