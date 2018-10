Affaire Khashoggi : Mike Pompeo en envoyé spécial de Trump en Turquie

Depuis que Donald Trump a promis un "châtiment exemplaire" à l'Arabie saoudite si sa responsabilité était reconnue dans l'affaire de l'assassinat de Jamal Kashoggi au consulat saoudien d'Istanbul, l'administration américaine s'est mise au travail. Après avoir rendu une visite à l'allié saoudien, le secrétaire d'Etat américain (ministre des Affaires étrangères) doit se rendre mercredi 17 octobre à Istanbul.

Officiellement, c'est une visite de "travail". Le ministre des Affaires étrangères turc a affirmé que son homologue "rendra compte" de sa visite à Riyad.

Mohammed ben Salmane avait donné son accord pour une enquête approfondie dans cette affaire. De son côté, le consul saoudien à Istanbul, Mohammad Al-Otaibi est reparti en Arabie saoudite, avant même la fin de l'enquête.

Le pouvoir turc semble attendre une réaction de la part de l'Arabie saoudite, qui s'est pour l'instant contentée de nier toute implication dans l'affaire Khashoggi. Alors que les relations sont mauvaises entre Ankara et Washington depuis plusieurs mois, ainsi qu'entre Ankara et Riyad, l'affaire prend un tournant politique décisif et devrait être mêlée à d'autres problématiques politiques, telles la guerre en Syrie, qui sera abordée lors de la rencontre entre Pompeo et son homologue turce, Mevlüt Cavusoglu.