Affaire Khashoggi : la France appliquera des sanctions lorsque les faits seront confirmés par le renseignement français

La voix de la France était aphone ces dernières semaines sur le dossier de la mort présumée du journaliste Jamal Khashoggi.

Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Grievaux, s'est exprimé sur cette question délicate, ce mercredi 24 octobre. A l'issue du conseil des ministres, il a précisé que la France prendra "des sanctions adéquates" si la responsabilité des autorités saoudiennes dans la mort du jounaliste Jamal Khashoggi était avérée et corroborée par les services de renseignement français.

"Tant que cela ne sera pas parfaitement établi et tant que ces faits ne seront pas corroborés par nos services de renseignement, nous retiendrons nos décisions.

Dans l'hypothèse où la responsabilité est avérée, alors nous en tirerons les conséquences et nous prendrons des sanctions".

A l'Assemblée nationale, dans le cadre des séances de questions au gouvernement, la ministre des Armées, Florence Parly, s'est exprimée ce mercredi sur le dossier sensible des ventes d'armes françaises à l'Arabie saoudite.

"Non, on ne vend pas des armes comme on vend des baguettes de pain. Toute vente d'armes est interdite, sauf autorisation expresse. Et cette autorisation expresse (...) est le fruit d'un examen extrêmement rigoureux".

Le président turc Erdogan a fait de nombreuses révélations cette semaine sur l'avancée de l'enquête et le sort du journaliste.