Affaire Khashoggi : Bruno Le Maire annule sa participation au "Davos du désert" organisé par Riyad

Ce jeudi 18 octobre, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a annoncé qu'il annulait son déplacement au sommet économique saoudien. Ce dernier, organisé à Riyad, doit souffrir de nombreuses défections de la part d'invités prestigieux et de grands patrons d'entreprise à cause de l'affaire Jamal Khashoggi. L'assassinat probable du journaliste au Consulat saoudien à Istanbul laisse des traces et embarrasse le royaume.

Bruno Le Maire a fait part de sa volonté de boycotter le forum sur Public Sénat en déclarant : "Je n'irai pas à Riyad la semaine prochaine", estimant que les conditions "n'étaient pas réunies" pour s'y rendre.

" J’ai appelé hier mon homologue [saoudien] pour l’avertir que je ne participerai pas à ce forum.

Je pense qu’il peut parfaitement comprendre que dans les circonstances actuelles, le ministre de l’économie française ne se rende pas à Riyad". Parlant de l'affaire Khashoggi, le ministre a déclaré : "Le président de la République l’a dit très clairement, les faits sont très graves" et précise que " L’essentiel maintenant c’est que toute la vérité, toute la lumière soit faite sur cette affaire".

Une annonce qui , selon Le Maire ne devrait pas impacter les relations entre Riyad et Paris : " Riyad et l’Arabie saoudite sont des partenaires stratégiques pour la France, à bien des titres. Ça ne remet pas en cause ce partenariat stratégique"

Loin d'être le premier à annuler sa visite, de nombreux chefs d'entreprise et des banques ont déjà annoncé qu'ils ne se rendraient pas non plus sur place, tout comme des personnalités comme Christine Lagarde ou Jim Yong-kim le président de la Banque mondiale.