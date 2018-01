Affaire Kerviel : le fisc réclame plus de deux milliards d'euros à la Société Générale

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Le New Jersey interdit le pilotage de drone en état d'ivresse

Pas fréquent: l'IRM sort trois avertissements (neige, pluie et vents violents) en même temps

10h02 Trump lie réforme de l'immigration et menaces pesant sur la sécurité (AFP)

En Californie, la maison de l'horreur : 13 frères et sœurs enchaînés et affamés

Je salue la décision juste et courageuse de Bercy de recouvrer la somme de 2.2 milliards d'euros auprès de la SG. Jérôme KERVIEL

Sur Twitter, Jérôme Kerviel a salué "décision juste et courageuse de Bercy".

Problème : en septembre 2016, la Cour d'appel de Versailles a mis en cause la responsabilité de la banque dans cette affaire. Celle-ci a été déclarée "partiellement responsable" en raison du manque de contrôle de ses traders. Du coup, le Fisc demande les milliards… que la banque refuse (curieusement) de payer. D’après l’hebdomadaire satirique, la Société générale pourrait faire durer les choses pendant “au moins” cinq ans, si elle saisit différentes juridictions (tribunal administratif, cour administrative d’appel, Conseil d’Etat).

L’affaire Kerviel est sans doute encore loin d’avoir connu son dernier rebondissement. D’après le Canard enchaîné, l'administration fiscale française a transmis à la Société générale un redressement fiscal à hauteur de 2,2 milliards. Ce montant correspond en réalité au crédit d'impôt qui a été octroyé au groupe bancaire en 2009 et 2010 alors que la "SG" se disait victime des transactions de l’ancien trader. Les entreprises ont droit à cette compensation lorsqu'elles sont victimes de fraudes.

