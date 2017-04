Affaire Jérôme Kerviel : la Société générale fait saisir les comptes bancaires de l’ancien trader

La Société générale n'a pas l'intention d'oublier Jérôme Kerviel. Les comptes bancaires de l'ancien trader ont été saisis par un huissier à la demande de la banque, qui entend récupérer le million d'euros de dommages et intérêts auquel l'ancien employé a été condamné. "Tous les comptes de Jérôme Kerviel ont été saisis, il n'a plus de moyens de paiement", a confirmé son avocat Me David Koubbi, faisant suite à des informations publiées par le journal 20 Minutes.

Celui qui fut en 2008 la figure de proue d'un immense scandale financier a déclaré au journal gratuit qu'il devait désormais vivre avec l'équivalent d'un RSA, soit 537 euros par mois.

"J'ai envoyé un mail à mon banquier en janvier car je devais effectuer un virement, a-t-il expliqué. "Il m'a indiqué que ce n'était pas possible car mes comptes venaient d'être saisis. Ils ont pris entre 3000 et 4000 euros et m'ont laissé l'équivalent d'un RSA. Cela devient très compliqué de survivre...".

D'autant que la Société générale a également fait saisir les fonds que l’éditeur de Jérôme Kerviel devait lui verser en règlement de l’écriture de son livre J’aurais pu passer à côté de ma vie (Presses de la Renaissance). "Ils veulent juste m’asphyxier jusqu’à la fin de mes jours…" a lâché Jérôme Kerviel. Si ce dernier a été condamné en septembre 2016 à verser un million d'euros de dommages-intérêts, le feuilleton juridique parait loin d'être terminée. Trois plaintes ont été déposées par l'ancien trader à l'encontre de son ancien employeur, pour subordination de témoin, faux et usage de faux.