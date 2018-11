Affaire Jamal Khashoggi : nouvelles révélations sur les circonstances de la mort du journaliste

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

"Ils voulaient s'assurer de ne laisser aucune trace du corps. Tous les endroits où nous menaient les caméras de surveillance ont été examinés, le corps n'a pas été trouvé. Tuer une personne innocente est un crime, ce qui a été fait au corps en est un autre et une honte".

Ces révélations témoignent de l'horreur et de la barbarie de la scène de crime.

"Nous voyons à ce stade qu'ils ne se sont pas contentés de le démembrer, ils s'en sont débarrassés en le dissolvant. Selon les dernières informations dont nous disposons, la raison pour laquelle ils ont découpé le corps, c'est pour le dissoudre plus facilement".

L'enquête se poursuit dans le cadre de la mort de Jamal Khashoggi au sein du consulat saoudien à Istanbul. De terribles révélations viennent d'être dévoilées par la presse en Turquie. Le quotidien Hürriyet révèle que le corps du journaliste a été démembré pour pouvoir le faire disparaître plus facilement avec une méthode révoltante.

