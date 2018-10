Affaire Jamal Khashoggi : Emmanuel Macron et Angela Merkel favorables à une position européenne coordonnée

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Affaire Khashoggi : Macron et Merkel pour "une position européenne coordonnée"

D'après l'Elysée, Angela Merkel a "redit que la question qui se pose est à qui on vend des armes et à quel type de pays".

Selon les collaborateurs du président français. Emmanuel Macron est resté sur sa position et a "réexpliqué pourquoi il considère qu'il n'y a pas de lien direct entre l'assassinat de Khashoggi et la fin des ventes d'armes".

Emmanuel Macron avait déclaré vendredi que "c'est pure démagogie que de dire d'arrêter les ventes d'armes". Il avait dénoncé l'attitude des pays qui réclament cet embargo : "ils vendent parfois plus [d'armes] que la France à travers leurs joint ventures".

Le chef de l'Etat français et Angela Merkel "ont eu un échange apaisé" sur le sujet, selon l'Elysée.

Angela Merkel et Emmanuel Macron se sont rencontrés juste avant le début du sommet sur la Syrie à Istanbul.

