Affaire Grégory : Jacqueline Jacob serait le corbeau de 1983

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

La Vaudoise Maude Mathys remporte la course

Circulation perturbée entre Saint-Philippe et Saint-Joseph

Ethiopie: les Oromos manifestent, un an après un festival meurtrier

Canada: cinq blessés à Edmonton et un suspect arrêté dans un "acte de terrorisme"

En savoir plus

Ces nouvelles constatations amènent à des conclusions claires : Jacqueline Jacob aurait écrit les deux premières lettres anonymes tandis qu'un lien est fait entre l'assassin et Jacqueline Jacob concernant le troisième et quatrième courrier anonyme.

Dans l'affaire Grégory, y-a-t-il un lien entre l'assassin et Jacqueline Jacob ? Une nouvelle expertise graphologique parvenue au dossier judiciaire cette semaine la désigne comme l'auteure de deux courriers anonymes de 1983, révèle le JDD. Ces courriers "présentent de nombreuses similitudes et surtout aucune différence significative dans leurs caractéristiques graphiques avec celle de la main de Mme Jacqueline Thuriot épouse Jacob", déclare Christine Navarro, l'experte judiciaire.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres