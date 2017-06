Affaire Gregory : Jacqueline et Marcel Jacob remis en liberté

Marcel et Jacqueline Jacob vont sortir de prison, mais ne pourront pas regagner leur domicile dans les Vosges. La chambre de l’instruction de Dijon a ordonné leur remise en liberté sous contrôle judiciaire ce mardi après-midi. Les époux seront relogés séparément avant d‘être entendus par la justice.

"La chambre de l’instruction a entendu nos arguments sur la faiblesse des charges, quand je dis la faiblesse je pourrais dire l’inexistence des charges qui pesaient sur les époux Jacob", a déclaré devant la presse, au sortir du palais de justice, Stéphane Giuranna, l’avocat de Marcel Jacob, 72 ans.

Cette décision constitue un sérieux revers pour les enquêteurs et le parquet général qui avait requis le maintien en détention.

Le grand-oncle et la grande-tante du petit Grégory – assassiné en octobre 1984 – ont été arrêtés à la surprise générale mercredi dernier, et mis en examen en fin de semaine dernière pour “enlèvement et séquestration suivis de mort”.