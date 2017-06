Affaire Grégory : les enquêteurs sont "sur le chemin de la vérité", assure la cour d'appel de Dijon

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

"Quelques jours avant le passage à l’acte, des repérages et surveillances ont été réalisés, opérés par un homme portant une moustache et quelques fois accompagné d’une femme", a ajouté Jean-Jacques Bosc, précisant que l’enquête s’oriente vers la vérification des emplois du temps des suspects dans le cadre de leur garde à vue.

C'est une difficulté que l'on a (…) Il y a eu des repérages les jours avant le crime (…) Plusieurs personnes ont concouru à la réalisation du crime (…) Le corbeau s'est exprimé par des lettres et par des appels téléphoniques. Des investigations devaient se faire", a poursuivi Jean-Jacques Bosc.

Au lendemain de l'interpellation dans les Vosges et de la mise en garde à vue de trois membres de la famille Villemin, le procureur général de la cour d'appel de Dijon a donné ce jeudi une conférence de presse pour évoquer les rebondissement survenus dans l'enquête sur ce crime commis il y a plus de 32 ans, le 16 octobre 1984. Olivier Kim, général commandant la région de gendarmerie de Bourgogne Franche Comté, était également présent devant les journalistes.

