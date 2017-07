Affaire Grégory : en détention, Murielle Bolle entame une grève de la faim

Mise en examen dans le cadre de l'enquête sur l’affaire Grégory et incarcérée jeudi 29 juin à la maison d’arrêt de Dijon, Murielle Bolle a entamé ce jeudi une grève de la faim, a indiqué son avocat Me Christophe Ballorin.

"Mme Bolle vit un calvaire Elle est menacée de mort (…) elle est à l’isolement mais elle n’en peut plus. Elle vit un cauchemar ! Elle clame son innocence. Comme elle, nous demandons une confrontation avec son cousin le plus vite possible.

Pour protester, Murielle Bolle a débuté ce jour une grève de la faim…", explique Me Christophe Ballorin.

L’avocat assure également avoir reçu "beaucoup d’appels de gens scandalisés, et même de magistrats, qui estiment que l’incarcération de Murielle Bolle, mineure de 15 ans au moment des faits, constitue une atteinte aux libertés publiques".

"Elle s’est montrée extrêmement déterminée, elle s’est montrée d’autant plus déterminée que je lui ai donné connaissance des procès-verbaux d’audition du cousin qui l’accule", rapporte, sur BFMTV, Me Ballorin dénonçant "un tissu de mensonge".

Murielle Bolle est dans le viseur de la justice en raison d'un témoignage vieux de 32 ans : alors âgée de 15 ans, elle avait accusé Bernard Laroche du rapt du garçon de quatre ans retrouvé mort dans la Vologne, le 16 octobre 1984, avant de se rétracter brusquement, et de ne plus revenir sur sa dernière déclaration.