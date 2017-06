Affaire Grégory : le couple Marcel et Jacqueline Jacob déféré au parquet général de Dijon

Trente-deux ans après la mort du petit Grégory, l’enquête semble progresser à pas de géants. Selon des informations de divers médias et de l’AFP, deux membres de la famille Villemin Marcel et Jacqueline Jacob, le grand-oncle et la grande-tante du petit Grégory, vont être déférés au parquet général de Dijon à l'issue de leur garde à vue.

L’oncle maternel de Jean-Marie Villemin (le père de l'enfant assassiné), et sa femme Jacqueline avaient été placés en garde à vue mercredi. D’après une source proche du dossier, cette dernière est restée mutique durant sa garde à vue, tandis que Marcel Jacob s'est contenté d'affirmer qu'il ne se rappelait rien.

Jeudi, le procureur général de la cour d'appel de Dijon a donné une conférence de presse pour évoquer les derniers rebondissements de l’affaire. "Plusieurs personnes ont concouru à la réalisation du crime" a-t-il affirmée, soulignant que les enquêteurs étaient "sur le chemin de la vérité" grâce à de nouvelles expertises graphologiques.

