Affaire Fiona : le procès en appel pourrait être renvoyé pour partialité

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Affaire Fiona : le procès encore renvoyé… à cause d’un apéritif ? – Le Dauphiné Libéré

Des rebelles abattent un avion russe et capturent son pilote

Des rebelles abattent un avion russe et capturent son pilote

Affaire Fiona : le procès renvoyé... à cause d'un apéritif ?

Rugby / Six Nations : France - Irlande, le match en direct

En savoir plus

L’un des avocats de Nicolas Chafoulais, le père de Fiona, assure qu'un avocat de la défense figurait bien parmi les participants à cette réunion. "Il a terminé une conversation téléphonique et nous a rejoints. Nous sommes restés dix à quinze minutes ensemble. Jamais nous n’avons parlé de l’affaire Fiona", a-t-il déclaré au journal.

L’audience a débuté avec deux heures de retard suite à ce contentieux. En outre, l'accusée, Cécile Bourgeon, la mère de la petite fille, était absente, pour cause de "grande fatigue".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres