Affaire Fiona : Cécile Bourgeon souhaite se faire hypnotiser pour localiser le corps de sa fille

Une hypnose pour faire avancer l'enquête ? Cécile Bourgeon, la mère de la petite Fiona, voudrait en effet "tenter l’expérience" pour tenter de localiser le corps de sa fille, rapporte ce samedi Le Parisien. La dépouille de l'enfant de cinq ans n'a jamais été retrouvée. Sa mère et son compagnon, Berkane Makhlouf ont toujours affirmé l’avoir enterré en 2013 dans une forêt près du lac d’Aydat, non loin de Clermont-Ferrand, mais sans se rappeler précisément du lieu.

"Notre cliente souhaite simplement apporter une sépulture décente à sa fille. On ne peut la suspecter d’être dans une démarche utilitaire. Si on retrouve le corps, cela n’aura pas d’incidence sur le verdict", ont indiqué au quotidien ses avocats, Mes Gilles-Jean et Renaud Portejoie.

Un médecin spécialiste de cette pratique serait prêt à "tenter l'expérience". Problème : en France, un témoignage obtenu sous hypnose "n'est pas recevable", a rappelé au Parisien une magistrate.

En février, Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf ont été condamnés en appel à vingt ans de réclusion pour violences volontaires ayant entraîné la mort de Fiona. La mère de la fillette a formé un pourvoi en cassation, tout comme son ex-compagnon.