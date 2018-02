Affaire Fiona : 30 ans de réclusion criminelle requis à l’encontre de Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf

Dernier acte pour le procès de l'affaire Fiona, enfant tuée en 2013 ? Ce samedi, l’avocat général a requis une peine de trente ans de prison à l’encontre de Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf, jugés en appel devant les assises de la Haute-Loire. Cette peine est assortie d'une période de sûreté des deux-tiers et d'un suivi socio-judiciaire de 20 ans, à l’encontre de Cécile Bourgeon et de Berkane Makhlouf, ainsi que d’une interdiction des droits civiques pendant 10 ans et un retrait de l’autorité parentale de Cécile Bourgeon, la mère de Fiona.

"Ces violences ont été activées par les deux, par la répétition dans le temps et par la localisation (des coups) sur la tempe gauche de Fiona", a déclaré l’avocat général Raphaël Gentile de Sanesi lors de son réquisitoire. Selon lui, Cécile Bourgeon n’est ni passive, ni instrumentalisée. "Vous avez votre libre arbitre. Et votre libre arbitre c'est de vous être opposée à l'épanouissement de Fiona".

En première instance, Cécile Bourgeon avait été condamnée à cinq ans de prison pour quatre délits dont "dénonciation de crime imaginaire" et Berkane Makhlouf avait été condamné à 20 ans de réclusion pour ces mêmes faits. Cécile Bourgeon avait été acquittée du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le parquet général de Riom avait alors décidé de faire appel du verdict.

Le verdict est attendu dans la soirée.