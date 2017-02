Affaire Fillon : Les Républicains sont combatifs

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Ligue 1: le mano a mano continue entre Monaco et le Paris SG

"On ne se laissera pas voler cette victoire", a fustigé le député des Alpes-Maritimes. "La droite, les électeurs qui veulent l’alternance, qui veulent tourner la page du socialisme, qui ne veulent pas de Monsieur Macron au pouvoir, ne se laisseront pas voler cette campagne et cette victoire par les attaques qui relèvent d’une démarche concertée de ceux qui ne veulent pas l’alternance", a martelé encore Eric Ciotti.

Alors que le Parquet national financier a annoncé, le jeudi 16 février, qu'il n’envisageait pas de classement sans suite dans l’affaire Fillon, Les Républicains ont lancé en fin de semaine une série de meetings à travers toute la France pour remobiliser des militants déboussolés. "François Fillon est très déterminé. Il a la volonté de mener cette campagne vers la victoire quels que soient les aléas et les attaques qu’il subit, des attaques inédites et d’une violence inouïe", a déclaré ce vendredi Eric Ciotti, sur Europe 1.

