Affaire Fillon : les juges n'ont toujours pas trouvé de preuve de l'emploi de Penelope Fillon comme assistante parlementaire

Près de deux ans après les premières révélations sur les rémunérations touchées par Penelope Fillon, en pleine campagne présidentielle, l'enquête avance. Le JDD rapporte qu'auditionné le 7 septembre par le juge Serge Tournaire sur les derniers éléments apportés au dossier, François Fillon n'a pas convaincu : l’ensemble des indices et témoignages réunis ébranle sérieusement sa défense et pourrait bien motiver sa comparution en correctionnelle, écrit le journal.

"On se demandait ce que les magistrats et les policiers faisaient depuis vingt mois, certains disaient qu’il ne se passait plus grand-chose dans cette enquête, en réalité beaucoup d’actes ont été effectués : des perquisitions et des interrogatoires de témoins", a expliqué dimanche sur Europe 1 Hervé Gattegno, le directeur de la rédaction du JDD. Or, ces perquisitions et interrogatoires, qui concernent le rôle d'assistante parlementaire qu'aurait occupé Penelope Fillon entre 1981 et 2016, et pour lequel elle aurait touché plus de 830.000 euros, n'ont pas permis d'apporte la moindre preuve écrite de cette activité.

Pour sa défense, François Fillon a expliqué qu'il ne conservait aucune archive.

Mais les enquêteurs ont découvert une trentaine de cartons... d'archives, mais aucun ne contient d'élément lié à la prétendue activité de sa femme.