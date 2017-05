Affaire Ferrand : "ça tombe mal" reconnait Christophe Castaner

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Côte d'Ivoire : Plus de 4.000 cas de grossesses à l'école en 2017, un "fléau préoccupant"

Le “tireur des Yvelines”, soupçonné d’avoir fait un mort et deux blessés, a été arrêté

Le principal intéressé s'est exprimé par communiqué, ce mercredi, balayant les critiques. Il estime "n'avoir rien à se reprocher" et estime que l'article du Canard Enchainé "fait référence à une lettre de dénonciation reçue", avec une "version volontairement déformée pour [lui] nuire".

Une première tourmente pour le gouvernement d'Edouard Philippe ? Le Canard enchainé a fait des révélations embarrassantes contre Richard Ferrand, ministre de la cohésion des territoires. Ce dernier aurait favorisé sa femme dans un appel d'offres, lorsqu'il dirigeait les Mutuelles de Bretagne. "Vous avez raison, ça tombe mal, ça crée de la suspicion dans un contexte de suspicion" admet, sur Europe 1, le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner. "Je ne veux pas être langue de bois sur ce sujet : ça meurtri Richard Ferrand qui est un homme d'une probité exceptionnelle qu’évidemment cette mise en cause atteint (…) Une chose est sûre : il n'y a rien d’illégal, il n'y a rien qui en serait pas moral".

