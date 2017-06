Affaire Ferrand : le siège des Mutuelles de Bretagne a été perquisitionné

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Philippe: rénover le modèle social est "indispensable et urgent"

En savoir plus

Selon les informations du Télégramme, confirmées mardi 6 juin par une source proche du dossier, une perquisition a eu lieu la semaine dernière au siège des Mutuelles de Bretagne, à Brest, le jour de l'ouverture d'une enquête préliminaire dans l'affaire immobilière impliquant Richard Ferrand, le ministre de la Cohésion et des Territoires.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres