Affaire Ferrand : Les Républicains vont saisir le Parquet national financier

"À la lecture du Canard enchaîné et au vu de l'article 705 du code de procédure pénale, les faits évoqués à ce stade n'entrent pas dans le champ de compétence du PNF", a ainsi souligné une source à Europe 1. BFMTV explique que dans le cas de cette affaire, c'est le parquet de Brest qui serait compétent.

Après l'échec cuisant à la présidentielle, les Républicains n'ont pas l'intention de se laisser faire. Le parti a décidé de saisir Parquet national financier pour enquêter sur l'affaire Richard Ferrand. "Le respect de l'indépendance de la Justice est une valeur fondamentale de la République et les Républicains ne peuvent qu'exiger le même traitement judiciaire des faits à l'égard de tous les élus", explique dans un communiqué le secrétaire général de LR Bernard Accoyer, critiquant "l'écart abyssal entre les paroles publiques et les pratiques privées prêtées à Richard Ferrand."

