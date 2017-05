Affaire Ferrand : la presse ne doit "pas devenir juge", estime Emmanuel Macron

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

"Il a tenu à appeler à la solidarité, à la responsabilité, au sein du Conseil des ministres, à faire le tri entre le grain et l'ivraie, voire quelquefois l'avanie (…) Il a rappelé que notre objectif doit être de façon permanente celui de l'exemplarité dans nos actions publiques (…) Il y a évidemment des contre-pouvoirs et je le cite 'C'est bien ainsi'", a également rapporté le porte-parole du gouvernement.

Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement, a fait savoir ce mercredi qu'Emmanuel Macron avait appelé lors du conseil des ministres le gouvernement à la "solidarité" et à la "responsabilité", estimant aussi que la presse ne doit "pas devenir juge" du cas de Richard Ferrand.

