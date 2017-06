Affaire Ferrand : le parquet de Brest ouvre une enquête préliminaire

Mise à jour 8h30 : Leprocureur de Brest confirme l'ouverture d'une enquête préliminaire. Une décision prise "après analyse des éléments complémentaires susceptibles de mettre en cause M. Richard Ferrand, révélés par différents organes de presse depuis le 26 mai 2017".

Après des jours de polémique, le parquet de Brest a finalement décidé d'agir. Selon Le Télégramme, le procureur a annoncé l'ouverture d'une enquête préliminaire sur les faits reprochés à Richard Ferrand. "Le spectre des investigations est très large, puisqu'il vise tous les faits susceptibles de constituer des infractions pénales en matière d'atteintes aux biens (infractions économiques et financières, etc.), de manquement au devoir de probité et aux règles spécifiques du code de la mutualité" précise le journal.

Dans un premier temps, le parquet de Brest avait décidé de ne pas ouvrir d'enquête mais les révélations successives du Canard Enchainé, du Parisien et du Monde ont semé une certaine confusion, forçant le parquet à s'emparer de l'affaire. Un peu plus tôt, ce jeudi, l'association Anticor, qui lutte contre la corruption, avait décidé de porter plainte contre X.

C'est annonce est une mauvaise nouvelle pour Richard Ferrand, à deux semaines des législatives. D'autant plus que le chef du gouvernement, Edouard Philippe a assuré qu'un ministre devait démissionner en cas de mise en examen. Richard Ferrand marche désormais sur un fil.